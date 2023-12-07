حدث تجاري أفريقي كبير .. ٱطلاق منصة زاندو





Zandaux.com إطلاق منصة زاندو

قد يبدو لك الأمر أنه موقع “تجارة إجمالي” فقط ولكنه أكبر من ذلك، حيث يوفر فرصة ممتازة للارتباط التجاري بين المصانع والأسواق.

منصة “زاندو” للتجارة الإلكترونية هي الأولى التي تعمل بتطبيق مفتوح في عدد من الدول الإفريقية، ويمكن البيع والشراء فيها بعدد من العملات.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ أعلنت مؤسسة زاندو تدشين المنصة لتمثل مرحلة جديدة في التجارة البينية في قارة إفريقيا. ومن خلال فرصة توفير التجارة المباشرة وتحويل المال بين البائع، تعتبر “زاندو” سوق أفريقي ضخم مفتوح على مليار شخص.

خلال المؤتمر الصحفي قام دينيس ريومر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في المنصة باستعراضها وشرح مميزاتها، وفرصها في تعزيز المعاملات بين الشركات في جميع دول قارة أفريقيا.

سيتم أطلاق المنصة في ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ بالتزامن في كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا كما يعمل التطبيق بكفاءة عالية في عدد من الدول من ضمنها مصر، وهي دول صناعية مهمة للغاية.

أكدت منصة “زاندو” التزامها بتحقيق الاستدامة والشمولية، مما يضمن أن منصتها تعزز المسؤولية البيئية وتمكن الشركات من جميع الأحجام بالعمل معها على هذا الهدف لإحداث ثورة في التجارة الأفريقية وتعزيز النمو الاقتصادي غير المسبوق في جميع أنحاء القارة.

مكي المغربي

جنوب أفريقيا، كيب تاون