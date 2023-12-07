بالصور.. إدارة مرور البحر الأحمر تنفذ حملة كبرى تستهدف المركبات والمواتر بدون لوحات





نفذت إدارة مرور ولاية البحر الأحمر تحت إشراف السيد العميد شرطة أمير إبراهيم عبد الصادق مدير الإدارة حملة ضبط مروري كبرى لحسم ظاهرة قيادة المواتر بدون لوحات بعد ورود عدد من البلاغات والشكاوي من المواطنين تفيد بارتكاب جرائم خطف ونهب باستخدام مواتر بدون لوحات واستهدفت الحملة بشكل خاص المنافذ المؤدية للقطاع الأوسط بمدينة بورتسودان حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد 21 موتر خالي لوحات وعدد ٦ تكتك بدون لوحات وأربعة ركشات وسبعة عربة صالون كما تم إجراء عدد ٧٢ تسوية فورية لعربات مخالفة …

العميد شرطة أمير إبراهيم عبد الصادق مدير إدارة مرور الولاية أكد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة بأن الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة تستهدف المواتر بدون لوحات مؤكدا إستمرار هذه الحملات حتى تخلو الولاية تماماً من ظاهرة قيادة المركبات والمواتر دون لوحات والتي أصبحت تستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم خاصة جرائم الخطف والنهب المعروفة ب (٩طويلة)…

مشيراً،أن إدارته تبذل مجهودات جبارة من أجل تنظيم حركة السير بطرق وشوارع الولاية خاصة بعد تضرر عدد كبير من الطرق بمياه السيول والامطار والزيادة الكبيرة في عدد المركبات القادمة من ولايات السودان الأخرى.

المكتب الصحفي لشرطة السودان