الهجرة الدولية تقدم مساعدات للنازحين بوادي حلفا





أكد مدير العون الإنساني بمحلية حلفا بالولاية الشمالية عبد الرسول صيام أن منظمة الهجرة الدولية ( lOM ) تقدم مساعدات للنازحين بمدينة وادي حلفا وتقوم بتوزيع مواد الإيواء في عدد 43 مراكزاً للإيواء، وأضاف أن المنظمة تستهدف عدد 2 ألف أسرة من خلال الحصر الذي تم عبر مناديبهم .

و اشار إلى أن مواد الإيواء التي توزيعها تشمل بطاطين، ادوات مطبخ، فرشات، ناموسيات، مشمعات وجركانه فارغه لحفظ المياه مؤكداً أن منظمة الهجرة الدولية سبقت أن قدمت عدد من المشروعات من ضمنها مشروع العيادة المتجولة بمراكز الإيواء ودعم مكاتب الحجر الصحي بالمعابر وإنفاذ عدد من محاضرات الدعم النفسي الإجتماعي ومساحات صديقة للأطفال والآن تشيد عدد 12 من حمامات و5 مغاسل يدويه بمعبر اشكيت وعدد مماثل من الإنشاءات بمعبر ارقين الي جانب مشروع شنطة المنظفات.

و اعرب عن شكره للمنظمات التي تقدم مساعدات للنازحين بحلفا داعياً إلى ضرورة التدخل والإستجابة السريعه من المنظمات الدولية والوطنية لتقديم المزيد من المساعدات اللازمه خاصة أن المدينة تواجه فصل الشتاء مؤكداً أن هنالك أكثر من 1100 أسرة بينهم أطفال وكبار السن وذو احتياجات يحتاجون إلى مواد غذائية واجبات غذائية للأطفال.

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