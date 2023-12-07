سياسية

وزارة الخارجية السودانية: بيان بلينكن تجاهل الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة الشرعي في الدفاع عن البلاد والشعب

2023/12/07
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية السودانية

قالت وزارة الخارجية السودانية بأنها ترفض الاتهام الذي ورد في بيان بلينكن بارتكاب القوات المسلحة لجرائم حرب وهو اتهام لا أساس له من الحقيقة.
– الحكومة تجدد استعدادها للانخراط الإيجابي مع الولايات المتحدة لتوضيح حقائق ما يجري في البلاد ووسائل إنهاء الأزمة
– بيان بلينكن تجاهل الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة الشرعي في الدفاع عن البلاد والشعب في وجه عدوان بربري من ميليشيا قوامها مرتزقة.
– بيان بلينكن تجاهل الإشارة للدول التي تواصل إمداد الميليشيا المتمردة بـالأسلحة والمرتزقة ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة.
الجزيرة – السودان

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