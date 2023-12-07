سياسية
وزارة الخارجية السودانية: بيان بلينكن تجاهل الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة الشرعي في الدفاع عن البلاد والشعب
قالت وزارة الخارجية السودانية بأنها ترفض الاتهام الذي ورد في بيان بلينكن بارتكاب القوات المسلحة لجرائم حرب وهو اتهام لا أساس له من الحقيقة.
– الحكومة تجدد استعدادها للانخراط الإيجابي مع الولايات المتحدة لتوضيح حقائق ما يجري في البلاد ووسائل إنهاء الأزمة
– بيان بلينكن تجاهل الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة الشرعي في الدفاع عن البلاد والشعب في وجه عدوان بربري من ميليشيا قوامها مرتزقة.
– بيان بلينكن تجاهل الإشارة للدول التي تواصل إمداد الميليشيا المتمردة بـالأسلحة والمرتزقة ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة.
الجزيرة – السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد