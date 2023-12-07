كلوب لمذيع تلفزيوني: أنت جاهل وغير محترم





انفعل المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، في وجه مذيع البرنامج الخاص بمباراة الفريق أمام شيفيلد يونايتد مساء الأربعاء، بعدما حاول المزاح بشأن موضوع يثير غضب المدرب الألماني.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في فترة الظهيرة يوم السبت أمام كريستال بالاس، وهو توقيت أبدى كلوب مرارا وتكرارا عدم تفضيله لإقامة اللقاءات.

واستفز ماركوس باكلاند، مقدم برنامج “أمازون برايم سبورت”، كلوب عندما قال إن ليفربول سيلعب أمام بالاس في وقتك المفضل بعطلة نهاية الأسبوع”.ولم يعجب التعليق كلوب الذي رد بقوله: “هذا رائع، ومن الرائع حقًا أن نسمع مزحة حول ذلك”.

وواصل باكلاند محاولته التخفيف من حدة النقاش المتوتر من خلال أسلوبه في الأسئلة، مضيفًا: “لا يزال لديك الشغف، ولا تزال تستمتع يوما بعد يوم”.

لكن مدرب ليفربول كان حادا في رده، وأجاب: “نعم الآن سنعود إلى المنزل، لا أعرف في أي وقت نصل ربما الساعة الواحدة أو الثانية ظهرًا ثم نلعب مرة أخرى، ربما يكون لدينا جلستين تدريبيتين الخميس والجمعة”.

وأضاف: “من الجيد أن نتعافى ثم نلعب مرة أخرى. كريستال بالاس لعب مجددًا الليلة لذا فلا بأس. لكنني أدرك أنك لا تفهم ذلك أيضًا حتى عندما تعمل في كرة القدم، فلماذا أحاول شرح ذلك مرة أخرى. إذا قلت ذلك كمزحة فأنت جاهل تمامًا”.

وأصر المذيع – الذي كان برفقة لاعب ليفربول السابق ستيف ماكمانامان – على أنه لم يكن يحاول أن يكون “غير محترم” بل وقدم اعتذاره، وقال: “إنها مجرد واحدة من تلك القضايا التي تطرأ وأنا لا أحاول أن أكون غير محترم”.وتدخل كلوب قائلاً: “لقد كنت كذلك بالفعل”، ليرد باكلاند: “حسنًا، أعتذر من يورجن”.

واختتم مذيع أمازون المقابلة متمنيًا النجاح لليفربول ضد بالاس، ورد كلوب قائلاً: “اذهب وأخبر كريستال بالاس بذلك أيضًا. شكرًا جزيلاً لك”.

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