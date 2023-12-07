افتتاح الموسم التسويقي لأسواق محاصيل القضارف





استقبلت أسواق محاصيل ولاية القضارف أكثر من 700 ألف جوال من السمسم هذا العام، وفى هذا الخصوص قرع والي القضارف وعدد من الوزراء الإتحاديين وولاة الولايات جرس المزاد بالأسواق إيذاناً بافتتاح الموسم التسويقي 2022-2023م.

وأكد الأستاذ الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة فتح باب التصدير للمنتجات الزراعية وتسهيلها لرفع الاقتصاد الكلى بالبلاد، مشيراً للخطط والسياسات والبرامج الموضوعة لتنفيذ وقيام الصناعات التحويلية وعدم تصدير المنتجات كمواد خام والعمل على توفير التمويل للصناعات بالولايات ذات الميزات النسبية في المنتوجات، وتنشيط تجارة الحدود وفتح مكتب لوزارة التجارة لتسهيل إجراءات الصادر، وأكد العمل على قيام مصانع النشا والجلكوز بولاية القضارف.

ولفت الوالي إلى ان إفتتاح أسواق المحاصيل تأتي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مشيراً للإنتاج الوفير الذي تتميز به ولاية القضارف.