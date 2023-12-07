وزير الشئون الدينية والأوقاف يدعو لإعلاء قيم التكافل بالمجتمع

وقال في تصريحات صحفية أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجتماعات إلى الخروج برؤية مشتركة لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية التي تلعب الوزارة فيها أدواراً كبيرة فيما يتعلق برتق النسيج الإجتماعي وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع والقبول بالآخر وتحقيق التعايش الديني، فضلاً عن نشر ثقافة الوقف والاستفاده منها في معالجة قضايا الأيتام والشرائح الضعيفة ودعم قضايا التنمية في مختلف المجالات.