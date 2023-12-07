سياسية
وزير الشئون الدينية والأوقاف يدعو لإعلاء قيم التكافل بالمجتمع
أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الإتحادي د. أسامة حسن محمد أحمد بإجتماع مجلس الوزراء الإتحادي والملتقى التنسيقي لحكام الأقاليم وولاة الولايات بولاية القضارف.
وقال في تصريحات صحفية أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجتماعات إلى الخروج برؤية مشتركة لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية التي تلعب الوزارة فيها أدواراً كبيرة فيما يتعلق برتق النسيج الإجتماعي وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع والقبول بالآخر وتحقيق التعايش الديني، فضلاً عن نشر ثقافة الوقف والاستفاده منها في معالجة قضايا الأيتام والشرائح الضعيفة ودعم قضايا التنمية في مختلف المجالات.
ودعا الوزير حكام الأقاليم وولاة الولايات إلى ضرورة الإهتمام بالقصايا الدينية ونشر ثقافة الوقف.
وقال أسامة إن الحرب القاسية التي تمر بها البلاد تطلب قدراً من المسؤلية ومضاعفة الجهود لتجاوز آثارها السالبة متناولاً الكثير من القيم والموروثات المجتمعية التي تسهم في تحقيق السلام وبنائه.
وأشار الوزير إلى مجمل المساعي التي قامت بها الوزارة عبر منابرها المختلفة لاحتواء افرازات الحرب.
سونا
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