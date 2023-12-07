تدشين عمل الادلة الجنائية بمركز مرور وترخيص محلية الفاو

إستجابة لموجهات الإدارة العامة للمرور باشراف مدير ادارة مرور ولاية القضارف العقيد شرطة/ عبدالغفار حسين ومدير شرطة محلية الفاو العقيد شرطة/ حسين إسماعيل رداد دشنت إدارة مرور محلية الفاو وبالتنسيق مع إدارة الأدله الجنائية بالولاية عمل الأدلة الجنائية بمحلية الفاو وياتي ذلك في إطار سعي الإدارة العامة للمرور لتقديم خدمات مرورية متميزة ومتكاملة باحدث التقنيات الفنية والمتطورة لخدمة المواطنين ويعتبر هذا الإنجاز انتاج تعاون وجهود مشتركة بين إدارتي مرور ولاية القضارف وإدارة الأدلة الجنائية بالولاية وذلك بما يتسق ويتماشى مع السياسة العامة للإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأدلة الجنائية لتبسيط الإجراءات والمعاملات الخدمية بكل سهولة ويسر ودون عناء ومشقة بما يحقق مبدأ الشرطة فى خدمة الشعب وينال رضاء المواطنين ويلبي طموحاتهم “أكد مدير مرور محلية الفاو أهمية عمل الأدلة الجنائية التى ترتبط إرتباط وثيق بأعمال المرور نسبة لما تقدمه من خدمات الفيش وفحص المركبات الشاسي وفحص المؤثرات العقلية والكحول مضيفا ان تدشين عمل الأدلة الجنائية يعتبر من أهم الإنجازات التى تحققت بالمحلية .

مشيراً ان هذا الانجاز ياتي بالتنسيق والتعاون مع إدارة الأدلة الجنائية ذلك بمتابعة لصيقة من مديرها الذي وفر وسخر كافة الإمكانيات البشرية والفنية لمباشرة عمل الأدلة الجنائية بالمحلية مبينا ان توفير هذه الخدمة بالمحلية يحقق مصالح مواطنين ويوفر الجهد والزمن ويخفف كثيرا من معاناتهم بالسفر لمدينة القضارف في طلب هذه الخدمات..

المكتب الصحفي لشرطة السودان