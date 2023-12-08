شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يبدع في أداء أغنية الفنانة هدى عربي (نسائم الشتاء) والجمهور يطالب السلطانة بالتنازل له عن الأغنية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق مشاهدات عالية بعد نشره ومشاركته بغزارة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني يدندن بأغنية الفنانة هدى عربي, “نسائم الشتاء).

ولفت الشاب أنظار المتابعين بعد ترديده الأغنية بطريقة جميلة وبصوت طروب وهو ما دفع بعض المعلقين لمخاطبة الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بضرورة ترك الأغنية للشاب والسماح له بتسجيلها بصوته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين