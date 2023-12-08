والي كسلا يؤكد تأمين البوابة الشرقية

وأكد الوالي في تصريح (لسونا) ان الحدود الشرقية بين كسلا ودولتي إريتريا واثيوبيا مطمئنة ولاتوجد اي مشاكل بين الجانبين، مشيرا لحركة المواطنين اليومية على الحدود، مؤكداً العمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين لتبادل المنافع المشتركة ومكافحة التهريب.