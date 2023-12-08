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والي كسلا يؤكد تأمين البوابة الشرقية
كشف والي كسلا الاستاذ محمد موسى عبدالرحمن عن قيام إجتماع امني مشترك لولايات كسلا والقضارف والجزيرة والخرطوم ونهر النيل خلال الأيام القادمة لوضع الترتيبات الأمنية المشتركة لتأمين سهل البطانة الممتد من خلال القوات المشتركة والطائرات المسيرة لوعورة المنطقة واتساع رقعتها الجغرافية وحماية البوابة الشرقية.
وأكد الوالي في تصريح (لسونا) ان الحدود الشرقية بين كسلا ودولتي إريتريا واثيوبيا مطمئنة ولاتوجد اي مشاكل بين الجانبين، مشيرا لحركة المواطنين اليومية على الحدود، مؤكداً العمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين لتبادل المنافع المشتركة ومكافحة التهريب.
وقال إن معبر اللفة الحدودي بين ولاية كسلا ودولة اريتريا يمثل معبرا حيويا للصادر والوارد بين الجانبين، مؤكدا العمل الجاد لاقامة المنطقة الحرة وتنشيط التجارة الحدودية.
سونا
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