كرشوم يطلع على مشاكل المياه بالولاية





إطلع نائب والي غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين على مجمل مشاكل المياه بالولاية .

وذلك من خلال التقرير الفني الذي قدمه المهندس جيولوجي مستشار ابوبكر صالح شرف الدين حمدون مدير عام المياه بالولاية والذي اشار لجملة من التحديات والجميع مُقبل على فصل الصيف .

واكد نائب الوالي على ضرورة وضع المعالجات اللازمة لضمان توفير المياه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وليشهد فصل الصيف إستقراراً جيداً من حيث وفرة المياه للإنسان والحيوان.

وأبان كرشوم بان الحرب الدائرة بالبلاد قد أثرت سلباً على كل مناحي الحياة مما صَعبّ من الوصول إلى قطع الغيار ومعينات العمل .

وفي تصريح لسونا افاد مدير عام المياه بالولاية ان لقاء نائب الوالي هدف للتعريف بالموقف العام للإمداد المائي في كل المحليات على الرغم من الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد. واشار المهندس ابوبكر لمعالجة شبكة مياه الفولة ودخولها الخدمةخلال هذا الاسبوع.

وابان ان الترتيبات جارية لمعالجة مشكلة مياه النهود بعد خروج المحطات من الخدمة لإنقطاع التيار الكهربائي عن المدينة لعدة شهور .

واوضح مدير المياه بالولاية بأن نائب الوالي قد صادق لمياه النهود بمولد كهرباء 180 KVA وان الترتيبات جارية لترحيله للنهود لأجل إدخال خمسة محطات الخدمة لتكون إضافة للمحطتين العاملتين حالياً لتعمل المحطة بما نسبته 50% من طاقتها الكلية .