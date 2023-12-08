والي الشمالية يشيد بمخرجات ملتقى الولاة وحكام الولايات





اشاد الأستاذ عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية المكلف بمخرجات ملتقى حكام وولاة الولايات الذي انعقد بمدينة القضارف برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار.

وأوضح في افادات لسونا أن الملتقى وقف على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالولايات واسمتع لتقارير من الوزراء وحكام الأقاليم وولاة الولايات وأن التقارير اشتملت على مجمل الأوضاع خاصة الأمنية والمتعلقة بمعاش الناس.

وأضاف في افاداته لسونا أن مخرجات وتوصيات الملتقى سيكون لها آثارا ايجابية واضحة خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالنواحي الأمنية وتأمين المعابر مع دول الجوار وتشديد الرقابة على المعابر والحدود خاصة وأن الولاية الشمالية بها حدود مشتركة مع دولتين وعدد من المعابر، مؤكدا ان الولاية ستعمل على ضبط حركة اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

من ناحية ثانية وعلى هامش أعمال الملتقى التقي الأستاذ عوض الله والي الشمالية بعدد من الوزراء الاتحاديين والمدير العام للشركة السودانية للمعادن.

وصرح الوالي لسونا أن اللقاءات ناقشت العديد من المواضيع المشتركة بين تلك الوزارات والشركة السودانية للموارد المعدنية والولاية الشمالية وفي هذا الخصوص اوضح أنه التقى بوزير التربية والتعليم الاتحادي الذي وعد بتوفير الكتاب المدرسي للصف الثالث بالمرحلة المتوسطة خلال الأيام القادمة.

في ذات الإطار عقد والي الشمالية اجتماعات مستركة ولاة ولايات شمال كردفان والبحر الأحمر ونهر النيل وبحث ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الشمالية وتلك الولايات بما يحقق المصلحة العامة لمواطني تلك الولايات ويسهم في ترسيخ وتعميق الوحدة والترابط.