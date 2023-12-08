الأمين العام لمجلس السيادة يشرف الملتقى التنويري لعمليات الإستجابة الإنسانية





شرف الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، اعمال الملتقى التنويري حول عمليات الإستجابة الإنسانية في وضع الطورائ الراهنة “السياسات والأولويات الوطنية” الذي نظمته اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية يوم الخميس بمدينة بورتسودان.

وتحدث خلال الملتقى رئيس المفوضية القومية للسلام البروفيسور سليمان الدبيلو إنابه عن رئيس اللجنة معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والوطنية العاملة فى المجال الإنساني فى ظل الظروف التي تشهدها البلاد واستجابة المانحين والعالم من خلال المنظمات الدولية والإقليمية.

ونوه الدبيلو إلى الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتسهيل عمل وجهود العاملين في المجال الإنساني لافتاً في هذا الصدد إلى قرار مجلس السيادة بتشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية بهدف تذليل المعوقات التي تواجه مجال العمل الإنساني في البلاد.

وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والنظم المنظمة للعمل الإنساني بين كافة الأطراف العاملة فى هذا المجال، مشيراُ إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتبعية مفوضيات العون الإنساني الولائية لمفوضية العون الإنساني بهدف تنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات وفق القوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل الإنساني.

وأشار إلى أن إنعقاد الملتقى يهدف إلى تأكيد إلتزام الحكومة بجميع القوانين والاتفاقيات الموقعة بين حكومة السودان والوكالات والمنظمات الإنسانية.

وقال إن الملتقى ستقدم خلاله عده أوراق عمل تتناول “الإستجابة الإنسانية والإستجابة الصحية و الأولويات الوطنية لعمل وكالات الأمم المتحدة” ، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعاملين فى المجال الإنساني إبراز تجربتهم والألمام بالاحتياجات الفعلية للسودان.

وأشار الدبيلو إلى تداعيات الحرب وافرازاتها على النازحين مما شكل ضغطاً كبيراً على القرى والمدن في الخدمات خاصة فى مجال التعليم والصحة، مؤكداُ في هذا الصدد الحرص على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين.