تكوين خلية أمنية بحلفا لحسم التفلتات





اختتم مدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات بالولاية الشمالية زيارتهم إلى محلية حلفا والتي امتدت يومين باجتماع موسع مع المجلس الأعلى لاهالي وادي حلفا.

وتناول الاجتماع كل القضايا التي تهم المدينة وانسانها ووجه مدير شرطة الولاية اللواء دكتور محمد احمد الامين بتكوين خلية امنية لمواجهة كل التحديات الامنية التي تطرأ على المدينة وحسم كل مظاهر التفلت الامني والموافقة على انشاء سجن للنساء وتوسيع سجن الرجال لمواجهة التحديات التي طرأت على المدينة جراء نزوح عدد كثيف من المواطنين بسبب الحرب، إلى جانب زيادة عدد افراد شرطة المرور لمواجهة التحديات المرورية وازالة الاختناقات التي تحدث في شوارع السوق وعمل ارتكازات في التقاطعات في الاحياء ومراجعة كل التكاتك والمواتر وعدم السماح للاطفال بقيادة تلك المركبات.

ودعا للإسراع في تكوين الشرطة المجتمعية في الاحياء وذلك لمواجهة الظواهر السالبة التي تحدث فيها وضرورة حث الشباب للانخراط في هذا الجسم لتامين الاحياء.

وقدم مدير جمارك حلفا العميد بابكر الشايقي تقريرا حول الاجراءات الادارية التي قام بها حول احد منسوبيه، مشيرا إلى أن ملف القضيه امام السيد الفريق وان الاجراءات التي تلي ذلك هي اجراءات خاصة بالنيابة من اجل رفع الحصانة ومواصلة القضية.

واكد مدير شرطة الولاية انهم سيقومون باصلاحات في جهاز الشرطة تشمل البنية التحتية والكادر الشرطي.

وحول قضية المرحلين عبر المعابر اكد انه تم تكوين لجنة عليا في الولاية لمواجهة هذا الامر وان نتائجها ستنعكس خلال الايام القادمة.

واشار إلى افتتاح مكتب للجنايات بوادي حلفا وقال إنه سيتم وضع ارقام طوارئ للمواطنين للتبليغ الفوري في حال وجود اي تحركات غريبة او مشبوهة.