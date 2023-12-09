للمشاركة فى قمة الإيقاد – رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى جيبوتي





توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم إلى جيبوتي للمشاركة في الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيقاد التي تستضيفها مدينة جيبوتي اليوم.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ،

إعلام مجلس السيادة الانتقالي