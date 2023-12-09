فوز السودان بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية لحماية المستهلك





فاز الدكتور ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية للمرة الثانية بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية لحماية المستهلك ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في المنظمة بتشجيع من ممثلي الشرق الأوسط خاصة لبنان وسلطنة عمان والمغرب والجزائر. وقد اجريت الانتخابات بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة أكثر من ٣٠٠ عضو يمثلون منظمات المستهلك في كل العالم.

كما جرى على هامش اعمال المؤتمر، اجتماع لجنة حماية المستهلك بمنظمة الكوميسا والذي ناقش مقترحات الدول الأفريقية لوضع مناهج تعليمية تتضمن مبادئ الأمم المتحدة لحقوق المستهلك الصادرة في عام ١٩٨٤ وتطبيقها في كل المراحل التعليمية، كما أجاز الاجتماع مجلس للحوار الافريقي في قضايا المستهلك.

يشار الي ان اعمال مؤتمر المنظمة الدولية للمستهلك انعقد يوم 3 ديسمبر واستمر حتى 8 ديسمبر، وتعتبر هذه المرة الاول التي ينعقد فيها هذا المؤتمر في افريقيا منذ اكثر من خمسين عاماً، وخلال تلك فترة انعقاد المؤتمر تم مناقشة القضايا التي تواجه المستهلك على المستوى الإقليمي والعالمي.

ومثل السودان في هذين المنشطين الهامين وفد بقيادة دكتور نصرالدين شلقامي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية.

سونا