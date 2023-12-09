والي الشمالية يؤدى واجب العزاء في شهيد الفرقة (19)





أدى والي الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله واجب العزاء لأسرة شهيد الفرقة (19) مشاه العقيد ركن مهندس رضا عبد الماجد طه بمنطقة الجرف كريمة_ بمحلية مروي عصر اليوم الجمعة بحضور قائد الفرقة (19) مشاه اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر ووزير الإستثمار والصناعة م. عمر علي صالح والمدير التنفيذي للمحلية بالإنابة حسن حسين ومدير وحدة كريمة الإدارية معتصم محمود وقيادات الفرقة (19) مشاه ورئيس الهيئة الشعبية للتعبئة والإستنفار بالمحلية م. عبد الكريم الفتح وجمع غفير من المستنفرين والمواطنين بالمحلية.

وترحم والي الشمالية على روح الشهيد وكل شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات النظامية والمواطنين، مبيناً أن الشهيد رضا ورفقائه من الشهداء قدموا دمائهم وأرواحهم فداءا للأرض والعرض بكل بسالة وإقدام.

قائد الفرقة 19مشاه مروي أكد أن القيم والمعاني التي إستشهد من أجلها الشهيد العقيد رضا ستظل مشاعل من نور تضئ طريق النصر المؤزر بإذن الله ناقلا تعازي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وهيئة القيادة والأركان وقيادة الفرقة 19 مشاه.