إنطلاق معسكرات الكرامة (٢) للمستنفرين بشندي





إنطلقت بشندي معسكرات الكرامة (٢) للمستنفرين لدعم القوات المسلحة، وسط إقبال وتدافع من الشباب بمناطق شندي المختلفة.

حيث قال المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ، إن معسكرات الكرامة (٢) التي دشنت بجنوب مدينة شندي تأتي اكمالا لمعسكرات الكرامة (١) التي حققت نجاحاً كبيرا بتخريج (٩) آلاف من المستنفرين بالوحدات الإدارية المختلفة وذلك تلبية للتدافع الكبير من الشباب الذين لم يلتحقوا بمعسكرات الكرامة (١).

وحيا خالد عبد الغفار الفرقة الثالثة مشاة بشندي التي تشرف على إعداد هذه المعسكرات والقوات النظامية الأخرى التي تنفذ الجرعات التدريبية الوسيطة والمتقدمة للمستنفرين.

كما بشر المدير التنفيذي لمحلية شندي المواطنين بالنصر القريب وان القوات المسلحة قادرة على حسم التمرد حيث دمرت كل مراكز قوته وقطعت عنه كل طرق الإمداد اللوجستي.

وأضاف المدير التنفيذي لمحلية شندي أن دعم القوات المسلحة لن يأخذ شكلا واحدا في تدريب المستنفرين فقط ولكن هنالك دورات رياضية وليالي ثقافية ومعارض ومهرجانات ستنفذها الإدارات المختصة في المحلية.