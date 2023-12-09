رونالدو بعد إنجازه التاريخي: الرحلة لم تنته بعد





أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، رغبته في مواصلة اللعب حتى سن متقدمة بعد تحقيقه إنجازًا جديدًا على مستوى المباريات.

رونالدو، الذي عزز صدارته لجدول ترتيب هدّافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفًا، خاض مباراته رقم 1200 في كل البطولات مع الأندية ومنتخب البرتغال.

وكتب رونالدو، عبر حسابه على موقع “فيس بوك” عقب المباراة: “3 نقاط جديدة.. شكرًا لزملائي الذين ساعدوني للوصول إلى المباراة رقم 1200”.

وأضاف صاحب الـ38 عامًا “يا لها من رحلة، لكنها لم تنتهِ بعد”.وشارك رونالدو، حسب صحيفة “آس” الإسبانية، في 31 مباراة مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و346 مع مانشستر يونايتد، و438 بقميص ريال مدريد، و134 بصحبة يوفنتوس، و46 منذ انضمامه إلى النصر، إضافة إلى 205 مباريات بقميص منتخب البرتغال.

وجاءت مباريات رونالدو خلال مسيرة طويلة لمدة 22 عامًا، بدأت في 14 أغسطس/آب 2002 بقميص سبورتنج لشبونة.

ويعد رونالدو خامس أكثر لاعب في التاريخ مشاركة في مباريات، بعد الرباعي الإنجليزيين بيتر شيلتون (1375)، وباول باستوك (1286)، والبرازيلي روجيريو سيني (1237)، وفابيو (1212).

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