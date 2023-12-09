الضباب يغلف أجواء قطر حتى منتصف الأسبوع القادم.. والأرصاد تحذر





توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار فرص تشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق خلال ساعات الليل والصباح الباكر حتى منتصف الاسبوع القادم مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم.

كما استمرار رصد ضباب على معظم المناطق صباح اليوم السبت أدى إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ٢ كم

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رؤية أفقية متدنية في عرض البحر في البداية.. متوقعة أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، باردا نسبيا إلى بارد، يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، مع بعض السحب أحيانا.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القيادة على الطريق أثناء الضباب تتطلب اتباع الإرشادات التالية :

• استخدام حافة الطريق اليمني أو خطوط الطريق كدليل للمسار

• التيقظ لأي طارئ أو حالة مفاجئة

• استخدام مساحات الزجاج وهواء مزيل التكثف للحصول على أفضل درجة ممكنة للرؤية

• عدم تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار

• استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة للسيارة

• مضاعفة مسافة الأمان بين المركبات

• عدم استخدام أنوار التحذير أثناء القيادة

الشرق القطرية