غابات ولاية سنار تنتج 100 الف قنطار صمغ هذا الموسم





اكد الاستاذ علي شيخ ادريس مدير الغابات الولائية بولاية سنار بأن عدد الغابات الموجود بالولاية يقدر بحوالي 300 غابة من غابات شعبية وخاصة وغابات الضهرة والغابات النيلية، مشيرا إلى أن الولاية يوجد بها ثلاث مناشير (ود النيل، السوكي، اللكندي).

وقال سيادته في تصريح لـ(سونا) ان الولاية تمتاز بوقوعها على حزام الصمغ العربي، وفقا لخطوط العرض المعروفة، واضاف ان منتج صمغ الهشاب وصمغ الطلح تعتبر من أشهر المنتجات الغابية الذي يعتبر موردا اقتصاديا مهما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لكنه قال إنه وبسبب عدم استقرار الاسعار قلت إنتاجية صمغ الهشاب.

وأشار مدير الغابات إلى ان الولاية اتجهت إلى صمغ الطلح الذي يعتبر اكثر انتاجا ومحافظة على الأشجار، ويقدر إنتاج الهشاب هذا الموسم حوالي 20 ألف قنطار اما صمغ الطلح فيقدر ب 80 الف قنطار هذا الموسم.

وأضاف مدير الغابات ان هناك بعض التحديات تواجه انتاج الصمغ منها عدم توفر العمالة لهذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وظروف الحرب بغرب السودان اضافة الى القطع العشوائي لاشجار الغابات.