صلاح يقود ليفربول لخطف صدارة البريميرليج





اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز (2-1)، يوم السبت في الجولة 16 من البريميرليج.وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك.ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي الصدارة، بفارق نقطة أمام آرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في لاحق من اليوم.

كووورة