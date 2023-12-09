عقب مشاركته فى قمة الإيقاد بجيبوتي .. البرهان يعود إلى البلاد





عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى البلاد مساء السبت ، بعد أن شارك في أعمال الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيقاد التي عقدت بجيبوتي بحضور إقليمي ودولي.

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان، وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل و الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من السادة الوزراء.

وكان رئيس مجلس السيادة قد خاطب القمة مؤكداً عزم الحكومة على إيجاد الحلول للأزمة السودانية ، وحقن الدماء وإيقاف التدمير الممنهج الذي تتعرض له البلاد جراء تمرد مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية، مرحباً بكل الجهود والمبادرات التي من شأنها المساهمة في إستدامة الأمن والإستقرار في السودان لافتاً إلى أن إعلان جدة للمبادئ الإنسانية كان فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة سلمياً ، مندداً بالهجمات البربرية التي قامت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وإرتكابها المزيد من الفظائع ضد المواطنين.

وأكد البرهان في خطابه إن قضية وجود جيش وطني واحد هي مسألة لا تنازل عنها ولا تهاون فيها ، بإعتبار أن ذلك هو ضمانة أساسية للإستقرار والسلم في السودان و الإقليم.

إعلام مجلس السيادة