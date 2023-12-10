مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. آية أفرو تعود لإثارة الجدل على السوشيال ميديا بفاصل من الرقص المثير بملابس “عارية” من الصدر وفاضحة على أنغام (شرق النيل واقفة سندالة)

2023/12/10

عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو خلال مقطع فيديو متداول وهي تقدم فاصل من الرقص المثير للجدل على أنغام إحدى الأغنيات “الهابطة”.

أفرو ظهرت أثناء تقديمها رقصاتها بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة, حيث ظهرت ببنطلون محذق وتشيرت “مفتوح” من الصدر وهو ما عرضها لانتقادات قاسية من قبل المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/10