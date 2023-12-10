بعد حرق ونهب الميليشيا لمواردها.. توقف (3) آلاف منظمة إنسانية و(10) وكالات أممية عن العمل بالسودان





كشفت مفوضية العون الإنساني عن توقف حوالي (3000) منظمة إنسانية فاعلة عن نشاطها الإنساني في السودان كليا، منها حوالي (2900) منظمة وطنية و (110) منظمة أجنبية، وأكثر من (10) وكالات أممية ومنظمة إقليمية عاملة في الشأن الإنساني منذ مايو الماضي 2023.

وأكدت نهب وحرق الميليشيا المتمردة حوالي 82 % من مخزون وموارد العمل الإنساني لدى الوكالات الأممية والمنظمات الوطنية والأجنبية ومفوضيات العون الإنساني وحوالي (77) مركبة تابعة لمنظمات إنسانية الى جانب مغادر 85% من العاملين الدوليين في العمل الإنساني البلاد جراء ارتفاع وتيرة التعرض للمخاطر.

وأشارت المفوضية خلال ملتقى تنويري حول عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل وضع الطوارئ الراهنة نظمته اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية بفندق كورال بورتسودان إلى تدني مستويات قدرة المحتاجين والمتأثرين على الحصول والوصول للمساعدات الانسانية والحماية بحوالي 79 %.

وأوضحت المفوضية خلال ورقة قدمتها في الملتقى توقف انفاذ أكثر من (500) مشروع ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة ِالإقليمية الأخرى العاملة في السودان عن العام 2022، والعام 2023 بتمويل أكثر من (3) مليار دولار.

وأشارت المفوضية الى تدني قدرات المنظمات الإنسانية العاملة في الوفاء بالمعايير الدنيا للاستجابة في قطاعات الأمن الغذائي، الصحة، التغذية، التعليم، المياه وإصحاح البيئة، الإيواء وغيرها مما أدى إلى زيادة عالية في مستوى المعاناة والتعرض للمخاطر وسط المجموعات الهشة المستهدفة بالعمل الإنساني بنسبة تتراوح بين (80-90) %.

ولفتت إلى جهود السودان لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تمديد صلاحيات سريان شهادات التسجيل للمنظمات الإنسانية العاملة وإعفائها من رسوم التجديد لمدة عشرة أشهر حتى مارس 2024م وعدم ربط واردات الاستجابة الإنسانية بمتطلبات الاتفاقية الفنية، وإعفاء كافة واردات العمل الإنساني من كافة الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها والتي قدرت بحوالي (360) مليون دولار حتى نوفمبر 2023م.

وقالت إن حكومة السودان تحملت نفقات ترحيل المساعدات الإنسانية الواردة من الدول الصديقة وبعض المنظمات الإنسانية إلى كافة ولايات السودان والتي قدرت بحوالي (580) ألف دولار حتى نوفمبر 2023م و إنجاز اكثر من (12,800) إجراء إداري وفني لتسهيل وصولها وتوفير مخازن مجانية لواردات بعضها ،و توفير الحماية اللازمة لتأمينها.

وفي ذات المنحى اكد ممثل رئيس اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الانسانية ، رئيس مفوضية السلام البروفيسور سليمان محمد الدبيلو في كلمة خلال الملتقى التزام الحكومة السودانية الصارم بجميع القوانين والاتفاقيات الموقعة بين حكومة السودان والوكالات والمنظمات.

صحيفة السوداني