الجزيرة: وفرة في دقيق الخبز عبر الشركات والموردين والمنتج المحلي





إطمأنت غرفة طوارئ السلع الإستراتيجية بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ مبارك بابكر رئيس الغرفة على موقف الإمداد من دقيق الخبز من خلال التقارير الميدانية والتي كشفت عن وفرة في الوارد من الدقيق عبر الشركات والموردين إلى جانب إستقرار المنتج المحلي.

كما ناقش الإجتماع الوارد والصادر اليومي من السلع الإستراتيجية حيث أمن الإجتماع على أهمية مراقبة الأسواق ومتابعة حركة السلع بالولاية ووضعت الغرفة حزمة من الإجراءات الإدارية والفنية لإستقرار أسعار الخبز.

من جانبه أكد المقدم محمد آدم مقرر اللجنة على التعاون بين والمنظومة الأمنية لمراقبة حركة السلع خاصة وأن سوق مدني أصبح من أكبر أسوق السلع بالبلاد.

فيما أعلن الأستاذ مدثر عبد الرحيم عبد الكريم ممثل شركات إنتاج الدقيق إستقرار الوارد اليومي من الدقيق عبر الشركات إضافة للإنتاج المحلي.