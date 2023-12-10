أنظار العالم تتجه إلى المغرب لمعرفة الأفضل في أفريقيا





تجتذب مدينة مراكش المغربية الأنظار إليها، غداً الإثنين، حينما تستضيف جوائز الأفضل بـ”القارة السمراء” لعام 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

للعام الثاني توالياً، تحتضن المغرب حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، بعدما سبق أن استضافته في يوليو (تموز) من العام الماضي.

ورغم الجوائز العديدة التي سيتم توزيعها خلال الحفل، لكن جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 تستقطب الاهتمام الأكبر من جانب محبي كرة القدم، ليس بأفريقيا فحسب، بل في العالم أيضاً.

وأعلن “كاف” عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة المرموقة والمكونة من 3 لاعبين، وتضمنت اثنين من نجوم الكرة العربية هما المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي، اللذين يتنافسان مع النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقاً لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حتى سبتمبر (أيلول) 2023.

وفي الوقت الذي يتطلع خلاله صلاح للفوز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما حصل عليها 2017 و2018، يحلم كل من حكيمي وأوسيمين، اللذين قادا فريقيهما لحصد لقبي الدوري الفرنسي والإيطالي على الترتيب الموسم الماضي، بالتتويج بالجائزة للمرة الأولى.

وبينما كان صلاح آخر لاعب عربي حصل على الجائزة، التي نالها السنغالي ساديو ماني في آخر نسختين، فإن حكيمي يطمح لأن يكون أول مغربي يفوز بها منذ النجم السابق مصطفى حجي عام 1998، في حين يرغب أوسيمين في أن يعيد الجائزة للكرة النيجيرية التي لم تحصل عليها منذ 1999، من خلال النجم المعتزل نوانكو كانو.

في المقابل يتنافس الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الناميبي بيتر تشالوليلي، والكونغولي فيستون ماييلي، على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وتتواجد النيجيرية أسيسات أوشوالا، والجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربرا باندا، بقائمة المرشحات للحصول على جائزة أفضل لاعبة أفريقية، بينما انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا بين كل من المغربية فاطيما تاغنانت، والجنوب أفريقية ليوبوهانغ راماليبي، والبوتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا.

كما سيتم خلال الحفل كشف النقاب عن الفائزين بعدد آخر من الجوائز الأخرى، التي تشهد حضوراً طاغياً للكرة العربية بقوائم المرشحين لها، حيث يتنافس المغربي عبدالصمد الزلزولي على جائزة أفضل لاعب شاب مع الثنائي السنغالي لامين كامارا وأمارا ضيوف، فيما تتواجد المغربية نسرين الشاد بقائمة أفضل لاعبة شابة مع الغانية كومفورت يبواه، والنيجيرية ديبوراه أبيودون.

وتبدو المنافسة على أشدها بين المغربي ياسين بونو، مع محمد الشناوي، وكذلك الكاميروني أندريه أونانا،، على جائزة أفضل حارس مرمى.

ولعب بونو دوراً كبيراً في صعود منتخب المغرب للدور نصف النهائي، والحصول على المركز الرابع بكأس العالم الأخيرة في قطر نهاية العام الماضي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال، فيما ساهم الشناوي بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي للمرة الـ11 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً باللقب.

أما أونانا حصل على كأس إيطاليا مع فريقه السابق إنتر ميلان الموسم الماضي، الذي شهد صعود الفريق الملقب بـ”الأفاعي” لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصوله على المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج باللقب، وذلك قبل انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمانشستر يونايتد.

وجاءت المغربية خديجة الرميشي على رأس قائمة المرشحات للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى، مع النيجيرية تشياماكا نادوزي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني.

ويتنافس المغربي وليد الركراكي مع كل من الجزائري عبدالحق بن شيخة، على جائزة أفضل مدير فني بأفريقيا، مع السنغالي أليو سيسيه.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق السيدات، كلا من الفرنسي رينالد بيدروس، ، والجنوب أفريقي جيري تشابالالا ومواطنته ديزيري إيليس.

وجاء بقائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد أفريقي للرجال، كل من الأهلي المصري، حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووصيفه الوداد البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، المتوج بالنسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي الشهر الماضي.

أما جائزة أفضل ناد للسيدات، فضمت قائمة مرشحيه كلا من الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين، وصن داونز.

ويأتي منتخب المغرب على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال، التي ضمت أيضا منتخبي السنغال وجامبيا، كما يتواجد المنتخب المغربي أيضا ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب للسيدات، مع منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا.

كما سيتم خلال الحفل أيضاً الإعلان عن صاحب جائزة أفضل هدف في أفريقيا لعام 2023، ويتنافس عليها هدف المصري محمود عبدالمنعم كهربا، محمود صابر، محمد الضاوي كريستو، أليكس نغونغا، باتريك موامبا، ودانغو واتارا.

ويتم اختيار أجمل أهداف العام من خلال تصويت الجماهير عبر موقع “كاف”.

رياضة 24