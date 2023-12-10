لجنة التعامل مع الأمم المتحدة تشكر من ساهموا في إنهاء ولاية بعثة يونيتامس





عقدت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة إجتماعاً اليوم بمدينة بورتسودان، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، رئيس اللجنة.

وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي “إن الإجتماع عبر عن شكره وتقديره لجهود وفد السودان الذي شارك في لقاءات الأمم المتحدة لإنهاء ولاية بعثة اليونيتامس” ، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة تقدموا بالشكر للوفد برئاسة السفير دفع الله الحاج علي، وكل الشركاء الذين ساهموا في إنهاء ولاية البعثة.

وأضاف أن الإجتماع بحث الجهود والترتيبات التي يجب إتخاذها بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيتامس، كما تطرق الإجتماع إلى جهود مفوضية العون الإنساني والقرارات الأخيرة التي إتخذت لتسهيل كافة الإجراءات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وإعادة النظر في طبيعة الخدمات المطلوبة ونوعيتها وكيفية التعامل مع الجهات المختصة التي تقدم العون للسودان.