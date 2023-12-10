آرسنال يخسر صدارة الدوري الانجليزي بسبب أستون فيلا





واصل أستون فيلا، إسقاط الكبار، بفوزه على ضيفه آرسنال بهدف نظيف، السبت، ضمن الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل جون ماكجين، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.

وارتفع رصيد أستون فيلا إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب الوصافة.وبات أستون فيلا “صائد الكبار” بعدما قهر مانشستر سيتي في الجولة الماضية بنتيجة 1-0، كما فاز على توتنهام 2-1 في الجولة 13، كما هزم تشيلسي بهدف نظيف في الجولة السادسة.

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