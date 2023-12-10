بالصور.. مدير شرطة ولاية سنار يخاطب الطابور الشهرى ويشيد بالإنجازات الشرطية بالولاية





أكد اللواء شرطة د /طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار اهتمامهم ببسط الأمن والاستقرار بكآفة ربوع الولاية ٠ جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الطابور الشهرى لشرطة ولاية سنار بمشاركة الادارات الشرطية المختلفة والملحقين من ولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب، واشاد سيادته بالإداء الشرطى المتميز فى تحقيق أعلى مستويات الرقابة والضبط والعمل المنعى لبسط هيبة الدولة عبر مؤسسة الشرطة السودانية، مجددا التزامهم فى تلبية نداء القائد الاعلى للقوات المسلحة بتدريب(1200) مجندا للمشاركة فى تعزيز العملية الامنية بجانب توفيق أوضاع منسوبي الشرطة المتاثرين بالحرب للمشاركة فى تعزيز الأمن بالولاي.

مشيرا للانجازات التى حققتها شرطة الولاية فى إعادة عمل غرفة النجدة والعمليات عبر الرقم (999)،فضلا عن الضبطيات التى حققتها ادارتى مكافحة المخدرات والمباحث المركزية فى ضبط المتفلتين بطريق دوبا بشرق سنار، وتمشيط حدود الولاية مع ولايات النيل الأزرق والأبيض وجنوب السودان ٠ وأضاف مدير شرطة سنار سعيهم فى تطوير الخدمة الطبية بمستشفى الشرطة بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتوفير التخصصات النادرة لتوطين العلاج بالداخل فى ظل التحديات التى تمر بها البلاد والالتزام بتقديم الخدمة العلاجية لمنسوبى الشرطة واسرهم ، بجانب توفير السلع الاستهلاكية للشرطى لتخفيف أعباء المعيشة الأمر الذى يسهم فى استقرار الاداء المهنى للمنسوبين ٠ مناشدا بتوحيد الصف ونبذ الخلافات والقبلية للحفاظ على الوطن باعتباره الوعاء الجامع لكل السحنات والقبائل وحفظ أمنه وسلامته ٠

الجدير بالذكر ان الطابور تضمن تكريم المتميزين والعرض العسكرى المصاحب.

المكتب الصحفي لشرطة السودان