الإستخبارات بالفولة تضبط كميات من الزيوت غير صالحة للإستخدام البشري





تمكنت شعبة الاستخبارات بحامية الفولة العسكرية من ضبط كميات كبيرة من زيوت الماكينات الثقيلة سُرِقت من محطة كهرباء الفولة الحرارية يقوم ضعاف النفوس ببيعها للمواطنين في الاسواق وهي غير صالحة للإستخدام البشري.

هذا وقد وقف نائب والي غرب كردفان الأستاذ آدم كرشوم نورالدين على الضبطية محيياً القوات التي نفذت العملية، مؤكداً ان القوات المسلحة طوال تاريخها تعمل على حفظ الامن وصحة وسلامة المواطنين.

وابان ان حكومة الولاية بذلت جهوداً مقدرة في حفظ الأمن وإستمرار الحياة بصورة طبيعية، مشيراً الى ان مدينة الفولة شهدت عمليات تخريب وسرقات كبيرة للمؤسسات والمرافق الحكومية في الفترات السابقة.

وقال كرشوم إن عملية بيع زيت المحولات الكبيرة والثقيلة للإنسان جريمة متطورة تستوجب العقاب الرادع، واكد ان تنفيذ قانون الطواريء والسلامة العامة على كل المتلاعبين بحياة المواطنين ومقدرات الدولة.

من جهته أشاد النقيب مجاهد محمود نكير قائد شعبة الإستخبارات بحامية الفولة العسكرية بالوعي المجتمعي تجاه المخاطر الصحية مشدداً على أهمية تبصير المجتمع بالمهددات التي تحيط به وتضافر كافة الجهود من أجل محاربة الظواهر السالبة.

كما اوضح جمال عزاز من إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بالولاية ان الزيت المسروق يسمى علمياً “أبينون” ولا يصلح للإستخدام البشري وهو من الزيوت الكربونية التي تتمدد وتسبب سرطان الجهاز الهضمي والتناسلي الكبد والعقم كما أنها تُشَوِهُ الأجنة .