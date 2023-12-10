وزير الصحة الإتحادي يلتقي والي ولاية البحر الاحمر





أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد ابراهيم، إستمرار جهود وزارته في إستقرار الوضع الصحي بولاية البحر الأحمر، شاكرا الولاية لإنفاذ قوانين الصحة العامة.

جاء ذلك لدى لقائه والي ولاية البحر الأحمر لواء ركن (م) مصطفى محمد نور، اليوم بمكتب الأخير بحكومة الولاية.

وأشاد الوزير بالدور الفاعل لإدارة الطواريء وجهود قطاع صحة الولاية، مشيرا إلى ضرورة الإصلاح البيئي و مكافحة الاوبئة بالبحر الاحمر، مؤكدا إلتزام وزارته بسد الفجوات، داعما الصحة بمبلغ 50 مليون لمكافحة الأوبئة وتوفير الإمداد الدوائي، داعيا إلى تكثيف الجهود في رفع الوعي لدى المواطن.

واضاف الوصول المتأخر إلى أماكن المعالجة ساهم في زيادة حالات الوفيات.

ولفت الوزير، إلى أن تلوث المياه والغذاء من الأسباب الرئيسية لإنتشار الكوليرا، داعيا إلى زيادة التدخلات في صحة البيئة والرقابة على الأغذية، بالإضافة إلى العمل المجتمعي في المحليات التي بها إصابات، مشيرا إلى ضرورة الإستجابة السريعة مع إستمرارها لفترة طويلة مع اشراك كل القطاعات في المكافحة.

من جانبه أكد والي ولاية البحر الأحمر لواء ركن (م) مصطفى محمد نور، إلتزام الولاية تجاه قضايا الصحة، مشيرا إلى أن الصحة من اولوياتهم، داعيا إلى التواصل مع المنظمات العاملة في القطاع الصحي بالولاية لسد الفجوات.

وثمن الوالي، دور وزارة الصحة الإتحادية، موضحا إلتزام حكومة الولاية بنفاذ قوانين الصحة العامة بكل محلياتها.

وإستعرضت مدير قطاع الصحة بالولاية الدكتورة أحلام عبدالرسول، الوضع الوبائي الراهن بالمحليات، وثمنت جهود الاتحادية في تقديم الدعم الفني والمادي.

وأشارت الدكتورة احلام، إلى الزيارة الميدانية للمحليات التي بها إصابات كوليرا، وتفقد المصابين، والبداية الفورية في تجهيز عنابر العزل بكامل المعدات والكوادر المعالجة وتوفير إمداد العلاجات، داعية إلى توفير الإمداد الدوائي منعا لحدوث إنقطاع، بالإضافة إلى المعينات والدعم المطلوب لمجابهة المرحلة القادمة.

ووجهت، باستدامة الخدمات الصحية بمستشفى سواكن لتقوية نظم الترصد المرضي والترصد المبني على المجتمع وتعزيز السلوك الإيجابي لضمان سرعة الكشف عن الحالات مما يساعد في الحد من انتشار الأمراض وتعزيز السلوك الوقائي والصحي للمواطنين وضرورة وتقوية نقاط الدخول وتقوية نظام المعلومات وتضافر جميع الجهات والشركاء،وزيادة كفاءة الترصد المرضي والاستجابة السريعة دعما لجهود إدارة الطواريء الصحية.

الجدير بالذكر أن الإجتماع كان بحضور مدير عام قطاع الصحة الدكتورة احلام عبد الرسول موسي، ووزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي، مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف الدكتور محي الدين حسن، المدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية الدكتور شيخ الدين عبدالباقي، وممثل الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة الإتحادية الدكتورة ليلى حمد النيل، ومدير الطواريء بالولاية الدكتورة هشام عثمان ومدير فرع الإمدادات الطبية بالولاية الدكتورة ريهام أحمدو مدير إدارة صحة البيئة بالولاية الدكتورة نجلاء.