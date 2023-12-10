والي كسلا يتسلم توصيات ورش مبادرة ابناء البجا بالخدمة المدنية





تسلم والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن توصيات الورش المتخصصة حول قضايا الشرق التي نظمتها مبادرة ابناء البجا بالخدمة العامة لتعزيز السلم المجتمعي عن دور الادارة الاهلية في فض النزاعات والمصالحات (القلد) والتنمية المستدامة بشرق السودان وقضايا العدالة والمصالحات.

وأوضح الوالي لدى مخاطبته المشاركين في الورش ان اللقاء كان تفاعليا تضامنت فيه الرغبات والطموح مع الواقع من أجل تحقيق مستقبل يطمح إليه الجميع متماسك القاعدة بالتوصيات التي خرجت من الآراء والأفكار والتجربة المريرة فيما مضى في وقت ينتظر فيه الجميع للسودان برؤية جديدة في المستقبل القريب والبعيد.

واضاف الوالي اننا سنتقدم بالنصر الايجابي وسط المجتمعات في السودان وان المبادرة بتوصياتها العملية قابلة للتنفيذ وليست امنيات.

وقال إنني ساحمل التوصيات وابلغها للجهات العليا في ولاية البحر الاحمر لتكون بداية لتجسيد المبادرة وتحويلها الى خطة عمل قابلة للتطبيق في العام 2024).

وطالب الوالي الحضور بالالتفاف حول القائد العام للقوات المسلحة وتحقيق شعار (جيش واحد ــ شعب واحد) لتحقيق الوحدة وتقديم المهج والأرواح في سبيل عزة وكرامة الوطن وتحقيق النهضة للبلاد بعيدا عن الصراعات والنزاعات وشق الصف، موضحاً ان إعلان الحاضرين وقفتهم ودعمهم للقوات المسلحة سيكون الانطلاقة لنفرة التدافع للوقوف مع القوات المسلحة.

من جانبه طالب ناظر عموم قبائل الهدندوة احمد محمد الامين ترك بالالتزام بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه وماورد في التوصيات، موضحا ان المبادرة ستعيد الأمور الى نصابها وتحقيق التعايش السلمي بين الجميع.