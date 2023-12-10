والي الخرطوم يقدم دعما لمواطني أمدرمان القديمة المُهَجرين





بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع ممثلين لمواطني أحياء أمدرمان القديمة بحضور المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبد السيد جملة من الموضوعات المتعلقة بتقديم العون لمواطني امدرمان القديمة الذين أجبرتهم المليشا المتمرده على مغادرة منازلهم والاستقرار في محلية كرري.

وأكد الوالي أن الولاية تبذل جهود عبر عدة محاور لتقديم العون لهم وهي العون الغذائي والصحي والإيواء مشيدا بمبادرة لم الشمل لابناء امدرمان وحصرهم عبر سلطات المحلية، كما أثنى على تواجدهم اليومي في منطقة الثورة للتفاكر وتفقد أحوال بعضهم البعض وتقديم المقترحات لتوفيق أوضاعهم.

هذا وتسلمت محلية امدرمان وأصحاب المبادرة من الوالي سلال غذائية تحتوي عدة سلع فضلا عن كميات اخرى من الدقيق والارز والذرة، كما أعلن عن دعمه لمشروع الوجبة الذي تخطط له لجنة المبادرة.

ووجه الوالي باختيار مقر كمركز صحي يتم عبره تقديم الخدمات العلاجية لمواطني المنطقة كما رحب بمبادرة أبناء المنطقة بتنظيم دورة تدريبية حول إزالة مخلفات الحرب.