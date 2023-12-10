مركز الملك سلمان يشيد 112 منزلاً ومدرستي أساس ومتوسط بالمناقل





شهد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف بمركز البحوث الهيدروليكية بمدني توقيع عقد إعادة تأهيل المنازل والمدارس المتضررة بالسيول والفيضانات التي إجتاحت محلية المناقل العام المنصرم والذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة عبر منظمة (إضافة) الشريك الوطني للمركز.

حيث أكد الأستاذ أحمد البيز ممثل مركز الملك سلمان في إتصال (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) إستمرار المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وأعلن أن المشروع يستهدف تشيد 112 منزلاً ومدرستي أساس ومتوسط مع التأسيس الكامل.

فيما أوضح الأستاذ مدثر عثمان الأمين العام لمنظمة (إضافة) أن المشروع يرمي لإعادة بناء قرية أبو هجب بمحلية المناقل التي تأثرت كلياً بالسيول والفيضانات، مؤكداً إنطلاقة أعمال التشييد الأسبوع المقبل، وأعرب عن تقديره لمركز الملك سلمان فى تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة للشعب السوداني.