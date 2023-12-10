تشيلسي يخسر بثنائية نظيفة من ايفرتون





زاد إيفرتون معاناة ضيفه تشيلسي، بالفوز عليه (2-0) مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.أحرز هدفي اللقاء عبدالله دوكوري (54) ولويس دوبين (90+2)، ليواصل التوفيز توهجه محققا انتصاره الثالث على التوالي بشباك نظيفة في البريميرليج.

وهبط تشيلسي إلى المركز الثاني عشر، بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر، علما بأنه تم خصم 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف.

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