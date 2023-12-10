الإيغاد تعلن موافقة حميدتي على عقد لقاء مع البرهان وجهاً لوجه





قالت البيان الختامي لقمة إيغاد الاستثنائية بجيبوتي بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد التزامه غير المشروط بوقف إطلاق النار وحل النزاع من خلال الحوار السياسي.

وقالت القمة بأنه تم إجراء محادثة هاتفية بين رؤساء الدول والحكومات في الإيغاد مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي