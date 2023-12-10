الخارجية السودانية: طالبنا بتصحيح موافقة البرهان على لقاء قائد الدعم السريع، لأنه اشترط وقفاً دائماً لإطلاق النار





قالت وزارة الخارجية السودانية بأنها طالبت بتصحيح موافقة البرهان على لقاء قائد الدعم السريع، لأنه اشترط وقفاً دائماً لإطلاق النار، وخروج القوات من العاصمة.

وأضافت الخارجية: طالبنا بحذف الإشارة لعقد رؤساء “الإيقاد” مشاورات مع الدعم السريع، لأن البرهان لم يشارك فيها، وطالبنا بضرورة حذف الإشارة لمشاركة وزير الدولة في الخارجية الإماراتية إلّا أن ذلك لم يحدث

وزارة الخارجية السودانية : بيان سكرتارية “الإيقاد” وقمة جيبوتي لا يعبر عما خرجت به القمة.

الشرق للأخبار