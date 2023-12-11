شاهد بالصورة والفيديو.. بشعر أشقر وملامح فاتنة.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين بإطلالة ملفتة وهي تغني (الليلة بس) ومتابعون: (والله لو ما الأغنية ما كنا صدقنا انك سودانية)





أبهرت فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء الأسافير وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة من قبل الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء وهي تردد أغنية الفنانة هدى عربي (الليلة بس) وسط انبهار المتابعين.

https://www.facebook.com/reel/731137628459826

الفتاة وجدت اهتمام كبير بعد ظهورها بشعر أشقر وملامح فاتنة, وهو ما جعل المتابعون يتسابقون على كتابة تعليقات الغزل والتي جاء أبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (والله لو ما الأغنية ما كنا صدقنا انك سودانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين