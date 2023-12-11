شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية مقيمة بالولايات المتحدة تستعرض بــ(الدولار) وترميه على نفسها أثناء رقصها على أنغام الأغاني الهابطة وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل مثيرة عنها





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد مشاركته على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة وهي تستعرض بالعملة الصعبة (الدولار) الأمريكي أثناء قيادتها السيارة.

وكشفت إحدى المتابعات معلومات مثيرة عن الفتاة التي ظهرت وهي ترقص وترمي (الدولار) خلال تقديمها وصلة رقص على أنغام أغاني “الزنق”.

وأكدت المتابعة في تعليق لها رصده محرر موقع النيلين أن الفتاة تقيم بفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين