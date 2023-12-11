الفاشر: إحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ومناهضة العنف





احتفلت منظمة السلام المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بولاية شمال دارفور، اليوم” الأحد” بمباني المجمع الثقافي بالفاشر ب”اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، بمشاركة المبدعات من المراكز الثقافية والشعراء، والإعلاميين بحاضرة الولاية.

وخاطب الفعالية رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام الدكتور زكريا أدم محمد الرشيد، مؤكدا أهمية أن يتضمن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الجوانب الثقافية والفكرية والتنظيمية باعتبارها جزءا أساسيا من جوانب حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المجلس ظل ومايزال يولي اهتماما كبيرا بالقضايا الثقافية للمرأة وكيفية تمكينها لابراز إبداعاتها التراثية في جميع المحافل.

وجدد د. الرشيد عزم المجلس الأعلى للثقافة والإعلام وسعيه الجاد لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تساعد في تنوير وتوعية المجتمعات بحقوقها الاساسية بالتركيز على الجوانب الثقافية، كاشفا في هذا الجانب أن مجلسه قد تمكن خلال الفترة الماضية من عقد عدد من الشراكات مع بعض المنظمات الدولية والوطنية، فضلا عن توقيع اثنتي عشرة مذكرة تفاهم مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتنفيذ تلك المشروعات والبرامج وذلك اتساقا مع شعار “الثقافة تقود الحياة”.

إلى ذلك أكدت مديرة إدارة الثقافة بالمجلس ذكية حامد أحمداي في كلمتها انه برغم ظروف الحرب التي تمر بها البلاد عامة والولاية بوجه خاص الا ان المرأة بالمراكز الثقافية بالولاية لازالت تقوم بادوار بارزة في إنتاج الصناعات الفلكلورية الثقافية والتراثية ، مشيدة في ذلك بالاهتمام الذي توليها إدارة الثقافة بالمرأة داعية الجهات الأخرى إلى تحذو حذو إدارة الثقافة في الاهتمام بقضايا المراة .

إلى ذلك جدد مدير منظمة السلام المتحدة رفعت أحمد فرح استعداد منظمته لدعم تطبيق مشروعات المرأة على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في البناء والأمن والسلام الاجتماعي، بجانب بناء قدرتها وتمكينها اقتصاديا.