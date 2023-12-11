دقيس: حكومة النيل الازرق تهتم بتطوير خدمات الاقليم





أكد الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظ رئاسة حكومة إقليم النيل الأزرق اهتمام الاقليم بمشروعات التنمية والخدمات الاساسية ودعم مسيرة الامن والاستقرار بكافة ربوع الاقليم.

وأشار دقيس لدى مخاطبته انطلاق النفرة الرسمية و المجتمعية لمشروع كهرباء منطقة ابوقرن بمحافظة باو إلى الجهود التي بذلت وساهمت في نجاح ادخال الكهرباء لمدينة الشهيد أفندي واصفا بأنها خطوة نحو التنمية وترقية الخدمات.

وفي تصريح لـ(سونا) أوضح دقيس حرص حكومة الإقليم على توسعة مظلة الخدمات من أجل دفع مسيرة التنمية للامام، بالرغم من التحديات والأوضاع الاقتصادية الراهنة.