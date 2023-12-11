والي القضارف يلتقي وفد المنظومة التطوعية الاعلاميه للتوثيق لمعركة الكرامة





اكد والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب اهمية التوثيق لمعركة الكرامة التي يخوضها الجيش ضد القوات المتمردة في محاورها العسكرية والمدنية.

وتناول لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد المنظومة التطوعية الاعلامية للتوثيق لمعركة الكرامة برئاسة الفريق الركن عمر النور مدير ادارة المتاحف الحربية بحضور عدد من أعضاء لجنة التعبئة والاستنفار بالولاية وبعض الإعلاميين تناول المساعي التي بذلتها ولاية القضارف في اسناد الجيش وإجلاء رعايا الدول الأجنبية والطلاب الأجانب واستقبال وإيواء المتأثرين بالحرب.