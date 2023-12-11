سياسية
والي الجزيرة يؤكد دور “المسيد” في تحفيظ القرآن وتزكية النفوس
وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى زيارته مساء أمس لمسيد الخليفة يوسف الشريف عبد الله بمنطقة ود الأبيض بمحلية أم القرى، على الدور الكبير الذي يقوم به المسيد فى الإرشاد وتزكية الأنفس وتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه والحفاظ على النسيج الإجتماعي.
وأكد الوالي أن الزيارة تهدف للإطمئنان على طلاب المسيد وتعزيز دور البيوت الدينية في نشر الدين وعلومه وتقوية النسيج الإجتماعي.
من جانبه، رحب الخليفة يوسف الشريف ود الأبيض بزيارة الوالى، وقال إن المسيد يعتبر نواة لكل البرامج الدينية والتربوية والإجتماعية بالمنطقة، مؤكداً إستمرار رسالة المسيد في رتق النسيج الإجتماعي والحفاظ على الدين ونشره وسط المجتمع.
سونا
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