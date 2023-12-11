والي الجزيرة يؤكد دور “المسيد” في تحفيظ القرآن وتزكية النفوس

وقف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى زيارته مساء أمس لمسيد الخليفة يوسف الشريف عبد الله بمنطقة ود الأبيض بمحلية أم القرى، على الدور الكبير الذي يقوم به المسيد فى الإرشاد وتزكية الأنفس وتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه والحفاظ على النسيج الإجتماعي.