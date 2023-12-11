سياسية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الدخول في محادثات دون تأخير
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأنهم يطالبون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الدخول في محادثات دون تأخير من أجل شعب السودان والاستقرار الإقليمي.
وقال بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع إيغاد والاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين في تسهيل حوار مدني شامل يمتلكه السودانيون لمعالجة قضايا الانتقال والحكم واستئناف التحول الديمقراطي بالسودان.
الجزيرة – السودان
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