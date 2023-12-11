المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الدخول في محادثات دون تأخير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأنهم يطالبون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الدخول في محادثات دون تأخير من أجل شعب السودان والاستقرار الإقليمي.