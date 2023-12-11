يونيسف تثمن جهود الجزيرة في الصحة والإيواء وحماية الأطفال





بحث الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، لدى لقائه صباح اليوم بقصر الضيافة بمدنى وفداً من منظمة اليونيسف برئاسة الأستاذة مانديف أوكراين المسؤول القطري للمنظمة بإفريقيا، أوجه التعاون بين المنظمة والولاية في مجالات التعليم والصحة ورعاية الأطفال النازحين.

ووضحت رئيسة الوفد أن اللقاء يهدف للتعرف على التحديات التي تواجه الولاية في مجال الصحة والتعليم وحماية الأطفال، خاصه وأن الولاية تستضيف أعداداً كبيرةً من المتأثرين بالحرب.

وإمتدحت مانديف الجهود الكبيرة التي تضطلع بها ولاية الجزيرة في مجال الصحة والإيواء ورعاية الأطفال والمساعدات الإنسانية، مضيفةً أن الجزيرة تمتلك نظاماً صحياً قوياً أسهم في السيطرة على إنتشار الأوبئة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الشراكة مع ولاية الجزيرة.

من جانبه، إمتدح الوالي الدور الكبير الذي تلعبه منظمة اليونسيف فى دعم ومساندة الولاية فى كافة المجالات الإنسانية، معلناً قيام شراكة فاعلة مع اليونيسف لتنفيذ حزمة من المشاريع في مجالات الإيواء والصحه والتعليم والمياه والبنى التحتية.

فيما أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة أن الحرب أدت لإنخفاض إيرادات الولاية وتوقف التحويلات الإتحادية، مشيراً إلى إستقبال الولاية لأعداد كبيرة من الوافدين الأمر الذي أدى إلى تحويل موازنة الولاية لتكون موازنة طوارئ مما أثر على الخدمات.