والي الجزيرة يفتتح مصنع جودي لمنتجات الألبان بمدني





إفتتح الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم بمدنى مصنع جودى لمنتجات الألبان الذي تم نقله من منطقة الباقير الصناعية بشمال الولاية لمدينة مدنى.

وأكد الوالي حرص حكومته على تشجيع الإستثمار لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات المحلية وأشار إلى أن المصنع إضافة حقيقة فى مجال الصناعات التحويلية وسد الفجوة فى الأسواق المحلية.

ودعا والي الجزيرة أصحاب الشركات والمصانع للإستثمار داخل الولاية ..

من جانبه أوضح الأستاذ محمد ملهم عبد المطلب مدير المصنع أن المصنع ينتج 9 أصناف من منتجات الألبان للإسهام فى سد الفجوة ومقابلة حوجة المواطنين خاص وأن الولاية إستقبلت أعداد كبيرة من الوافدين من ولاية الخرطوم وعبر عن شكره للتسهيلات التي قدمتها الولاية لتشغيل المصنع ونقله امدينة مدنى داعياً أصحاب المصانع للإستثمار بولاية الجزيرة ..

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