بالصور.. مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يلتقي المدير الإقليمي للصليب الأحمر بمستشفي الشرطة





التقي العميد شرطة (حقوقي) د. أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف بمستشفي الشرطة الدمازين عادل قرشي المدير المكلف للمكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور العميد شرطة د.خواض الشامي مدير دائرة الجنايات والمقدم شرطة طبيب عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفي الشرطة الدمازين ورؤساء الأقسام بالمستشفي.

وعبر السيد قرشي عن ارتياحة لمستوى الخدمة الطبية التي وصفها بالمميزة بجانب إشادته بمتانة البنية التحتية وتوفر معينات العمل والأقسام الطبية الطارئة والباردة مؤكدا علي أهمية التعاون بين الصليب الأحمر والمستشفي في كافة المجالات المتاحة طبيا وإنسانيا معلنا عن دعمة للمستشفى بعدد مقدر من المستهلكات الطبية دفعا لانسياب العمل باقسام الطوارئ والعمليات الجراحية.

من جانبه عدد العميد بركية المجالات التي يمكن أن تسهم في خلق شراكة بين الطرفين كاشفا عن اكتمال إستعدادات شرطة الإقليم للمشاركة في تأمين ولاية الخرطوم وذلك عبر تدريب منسوبيها في مجالات الأمن الداخلي والتعامل الإنساني مع آثار الحروب ومخلفاتها وتوفير الحماية المدنية وحماية الشرائح الضعيفة وتقديم خدمات الأدلة الجنائية في التعرف علي الجثث وتأمين مسرح الحادث وتقديم كافة أوجه العون للمواطن.

من جانبه أوضح المقدم شرطة طبيب عزام عبد الرحمن مدير المستشفي في تصريح(للمكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء تطرق للوقوف علي مستوي جاهزية المستشفي لإستيعاب كافة المترددين وطالبي الخدمة من متضرري حرب الكرامة بجانب الوقوف علي تجربة المستشفي الناجحة في تقديم خدمات متطورة لمواطني الإقليم والولايات المجاورة وسبل إستدامة الخدمة وتوفير المعينات اللازمة وأعلن مدير مستشفي الشرطة عن جاهزية الكوادر الطبية والكوادر المساعدة لإستقبال الحالات الطارئة علي مدار الساعة وتوفر الفحوصات والأدوية اللازمة.

وتقدم مستر عزام بشكره لللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الزيارة ودعمها العيني للمستشفي بمعينات العمل من المستهلكات الطبية الأمر الذي سوف يزيد من جودة وإستمراية الخدمة

يذكر أن وفد اللجنة برفقة مدير شرطة الإقليم المكلف والحضور طاف علي مرافق المستشفي التي شملت المعامل واقسام الأشعة والأسنان وعيادات الباطنية والعظام والجراحة العامة والأطفال بجانب بعض المرافق.

المكتب الصحفي لشرطة السودان