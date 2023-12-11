والي الجزيرة يوجه ببيع الأراضي بالمزاد العلني للشفافية وزيادة الإيرادات

من جانبه أعلن الأستاذ فضل المولى أبو سالف مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف أن إيرادات وزارته أسهمت في سداد مرتب شهر مايو للعاملين متناولا جهود وزارة التخطيط لدعم القوات المسلحة وإرتكازات الجيش .

وكان والي الجزيرة قد تعرف على الأداء بوزارة التخطيط العمراني من خلال تقارير الإدارات المتخصصة حيث كشفت التقارير تنفيذ أكثر من 6 مخططات سكنية بمدني لحل مشكلة السكن وتخطيط عدد من الأسواق لإستيعاب أبناء الولاية المتأثرين بالحرب في الخرطوم بمنطقة شرق النيل حيث تم توزيع 2414 دكانا بمساحات مختلفة إضافة لتوزيع 1000 دكان بمخطط سوق الكريبة .

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