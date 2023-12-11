تنسيق محكم بين قوات الجمارك والشركة السودانية للموارد المعدنية

إلتقى الفريق شرطة حسب الكريم أدم النور مدير قوات الجمارك بمكتبه ظهر اليوم الاستاذ محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية والوفد المرافق، وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين قوات الجمارك والشركة خاصة فيما يتعلق بصادر الذهب وأعرب مدير قوات الجمارك عن سعادتهم بالزيارة مؤكداً على ضرورة التنسيق المحكم ووضع الحلول الكفيلة بالحد من تهريب المعادن خاصة الذهب مجددا استعدادهم التام للتعاون وتقديم كل ما يسهم في الحفاظ على مكتسبات البلاد ودفع الاقتصاد الوطني.

من جانبه حيا مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك في الحفاظ على مقدرات البلاد ومكافحة التهريب خاصة معدن الذهب لما يمثله من أهمية بالغة واسهامه في النهوض بالاقتصاد وتحقيق الايرادات مشيدا بالضبطيات الكبيرة التي حققتها قوات الجمارك عبر الإدارة العامة لمكافحة التهريب والتي تعد من أكبر الضبطيات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة.